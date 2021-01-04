Рост биткоина до 100 тыс. дол. в 2021 году прогнозируют эксперты. Фото: 3dnews

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Ракурс

Биткоину, самой популярной криптовалюте мира, прогнозируют рост до 100 тыс. долл. в 2021 году.

Об этом сообщил глава криптоинвестиционного фонда Hash CIB Яков Баринский, пишет smi.today.

Схожий прогноз дал руководитель отдела анализа данных CEX. IO Broker Юрий Мазур, который ожидает роста биткоина до 90 тыс. в конце 2021 года в позитивном сценарии, до 50 тыс. — при умеренном сценарии, падения до чуть больше чем 10 тыс. — при негативном раскладе.

Однако, по его оценке, наиболее вероятной все же является стоимость биткоина в диапазоне от 25 тыс. до 30 тыс. долл. в 2021 году.

По мнению президента Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Юрия Припачкина, при позитивном сценарии уже в третьем квартале 2021 года биткоин будет стоить 65−75 тыс. долл.

При негативном раскладе его стоимость будет от 10 тыс. до 25 тыс. долл.

Такой оценки придерживаются директор Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимир Панушкин и основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис.

Панушкин полагает, что биткоин к концу года может стоить 60 тыс. долл., Смеркис не исключает, что в течение года криптовалюта может подняться до 50 тыс., но это будет сопровождаться взлетами и падениями цены.

Он поясняет, что нынешний резкий рост цены биткоина связан во многом с ограниченной эмиссией криптовалюты. На данный момент создано уже более 19 млн биткоинов из 21 млн возможных.



Напомним, 3 января биткоин установил новый рекорд. Впервые стоимость криптовалюты превысила 34 тыс. долл. США за одну монету.