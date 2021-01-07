Кейт Міддлтон покине Кенсінгтонський палац

Кейт Міддлтон. Фото: HELLO

https://racurs.ua/ua/n148739-keyt-middlton-pokyne-kensingtonskyy-palac.html

Ракурс

Кейт Міддлтон і принц Вільям, герцоги Кембриджські, в найближчому майбутньому мають намір попрощатися зі своїм будинком в Кенсингтонському палаці в Лондоні.

Вони планують переїхати у свій заміський будинок Анмер-Холл, який королева подарувала їм в день весілля. Про це повідомляє видання Express.

Повідомляється, що під час пандемії коронавірусу королівське подружжя проводило там набагато більше часу, ніж в палаці. Також Анмер-Холл знаходиться недалеко від королівського маєтку Сандрінгем, де королева любить проводити Різдво.

Зазначимо, що розкішний особняк був відремонтований всього кілька років тому. У будинку заново зробили дах, зимовий сад і оновили кухню, а в інтер'єрі будинку, який був побудований ще в XVIII столітті, переважають пастельні відтінки, які обожнює королева.

Стіни будинку пофарбовані в кремові тони, а штори та меблі витримані в бежевих кольорах. Також в деяких кімнатах колір стін варіюється від приглушеного зеленого до бірюзового. Антикварні стільці з майстерним різьбленням і візерунками в дрібну клітку додають затишку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон позмагалися за ще один титул — найпопулярнішої і впливовішої модниці 2020 року у Великій Британії. Пальму першості в рейтингу отримала герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон. Зокрема, її літнє плаття у квіти від бренду Faithfull the Brand створило небувалий попит на аналогічні вбрання — кількість запитів у пошуковій системі на схожі сукні зросла на 112%.