Люлька. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n148740-lulku-chasiv-kozakiv-vidshukaly-na-hortyci-foto-znahidky.html

Ракурс

Історичну знахідку часів козаків випадково знайшов мешканець Запоріжжя. Полив’яна люлька датується XVIII століттям. Знахідку передали Національному заповіднику Хортиця.

Люлька виявилася пошкодженою, але вона підлягає відновленню. Про це повідомила прес-служба заповідника на своїй сторінці у Facebook.





Рідкісну знахідку виявили на острові — в балці Широкій, на пляжі на урізі води. Завдяки їй історики можуть зрозуміти, яким був побут і звички місцевого населення острова у другій половині ХVІІІ століття.





Напередодні свят до фондів нашого заповідника було передано пошкоджений, але надзвичайно цікавий експонат — полив’яну люльку другої половини 18 ст. з частково відбитою чашечкою та слідами перебування у вогнищі, — розповіли у заповіднику.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зимівники козаків з артефактами вперше за 30 років знайшли археологи у Запоріжжі на острові Хортиця. Хутірки козаків дослідники виявили в Совутиній балці, їх датують 18 століттям.