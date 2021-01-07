Люльку часів козаків відшукали на Хортиці — фото знахідкиhttps://racurs.ua/ua/n148740-lulku-chasiv-kozakiv-vidshukaly-na-hortyci-foto-znahidky.htmlРакурс
Історичну знахідку часів козаків випадково знайшов мешканець Запоріжжя. Полив’яна люлька датується XVIII століттям. Знахідку передали Національному заповіднику Хортиця.
Люлька виявилася пошкодженою, але вона підлягає відновленню. Про це повідомила прес-служба заповідника на своїй сторінці у Facebook.
Рідкісну знахідку виявили на острові — в балці Широкій, на пляжі на урізі води. Завдяки їй історики можуть зрозуміти, яким був побут і звички місцевого населення
острова у другій половині ХVІІІ століття.
Напередодні свят до фондів нашого заповідника було передано пошкоджений, але надзвичайно цікавий експонат — полив’яну люльку другої половини 18 ст. з частково відбитою чашечкою та слідами перебування у вогнищі, — розповіли у заповіднику.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зимівники козаків з артефактами вперше за 30 років знайшли археологи у Запоріжжі на острові Хортиця. Хутірки козаків дослідники виявили в Совутиній балці, їх датують 18 століттям.