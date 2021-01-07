Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Люлька. Фото: Facebook

Люльку часів козаків відшукали на Хортиці — фото знахідки

7 січ 2021, 19:36
999

Історичну знахідку часів козаків випадково знайшов мешканець Запоріжжя. Полив’яна люлька датується XVIII століттям. Знахідку передали Національному заповіднику Хортиця.

Люлька виявилася пошкодженою, але вона підлягає відновленню. Про це повідомила прес-служба заповідника на своїй сторінці у Facebook.

Люлька. Фото: Facebook

Рідкісну знахідку виявили на острові — в балці Широкій, на пляжі на урізі води. Завдяки їй історики можуть зрозуміти, яким був побут і звички місцевого населення острова у другій половині ХVІІІ століття.

Люлька. Фото: Facebook


Напередодні свят до фондів нашого заповідника було передано пошкоджений, але надзвичайно цікавий експонат — полив’яну люльку другої половини 18 ст. з частково відбитою чашечкою та слідами перебування у вогнищі, — розповіли у заповіднику.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зимівники козаків з артефактами вперше за 30 років знайшли археологи у Запоріжжі на острові Хортиця. Хутірки козаків дослідники виявили в Совутиній балці, їх датують 18 століттям.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів