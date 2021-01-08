Локдаун в Украине — что закрыли и разрешили с 8 январяhttps://racurs.ua/n148743-lokdaun-v-ukraine-chto-zakryli-i-razreshili-s-8-yanvarya.htmlРакурс
Жесткие карантинные ограничения ввели в Украине с 8 января по 24 января. Их предусматривает правительственное постановление от 9 декабря 2020 года.
В Украине будет действовать усиленный противоэпидемический карантин. Работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, банки, заправки и транспорт.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко накануне объяснил, что актуальная статистика коронавируса «не должна вводить в заблуждение», так как 6 января в мире зарегистрировано рекордное суточное количество случаев коронавирусной болезни — 781 тыс. 833, а нагрузка на систему здравоохранения в Украине продолжает оставаться стабильно высокой. На стационарном лечении находится 22 тыс. 324 человека, ежедневно в Украине около 2,5 тыс. новых госпитализаций, 150−200 летальных случаев.
Он напомнил, что в январе в Украине происходит традиционный рост количества случаев гриппа, а опыт стран, которые праздновали Рождество 25 декабря, «показывает значительный рост количества случаев COVID-19 через 14 дней».
Итак, с 8 января запрещено работать:
- кафе, барам, ресторанам (кроме продажи навынос и доставки, а также заведений питания в аэропортах) в гостиницах рестораны будут работать с 06.00 до 11.00 (кроме заказа еды в номер);
- торгово-развлекательным центрам (кроме продажи товаров первой необходимости);
- учреждениям культуры (кинотеатрам, театрам), фитнес-залам, бассейнам;
- развлекательным заведениям и культурным учреждениям (кроме работы историко-культурных заповедников; субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений, в частности кино- и видеосъемка — при условии ограничения доступа к месту съемки/съемочной площадки посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса) респираторов или защитных масок);
- продовольственным и непродовольственным рынкам.
Также запрещена работа учебных заведений (кроме детских садов) и проведение любых массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных, праздничных), кроме официальных спортивных мероприятий (без зрителей).
Правительство разрешило:
- работу супермаркетов, продовольственных магазинов и аптек, в частности ветеринарных. В перечень товаров, продаваемых входят продукты питания, лекарственные средства, изделия медицинского назначения, средства гигиены, средства связи, ветеринарные препараты, корма, бытовая химия, детские товары, инструменты, пресса и одежда (если это продают супермаркеты)
- работу АЗС (без зон питания), техобслуживание и ремонт автомобилей;
- работу почтовых операторов, банков и других финучреждений, а также салонов красоты и парикмахерских (по предварительной записи);
- гостиницы смогут работать с ограничением для ресторанов, горнолыжные курорты тоже продолжат работу;
- центры предоставления административных услуг будут предоставлять только важные услуги;
- общественный городской и междугородний транспорт будет работать без изменений. Авиа- и железнодорожное сообщение также не ограничивается.