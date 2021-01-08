Локдаун в Украине — что закрыли и разрешили с 8 января

https://racurs.ua/n148743-lokdaun-v-ukraine-chto-zakryli-i-razreshili-s-8-yanvarya.html

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Жесткие карантинные ограничения ввели в Украине с 8 января по 24 января. Их предусматривает правительственное постановление от 9 декабря 2020 года.

В Украине будет действовать усиленный противоэпидемический карантин. Работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, банки, заправки и транспорт.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко накануне объяснил, что актуальная статистика коронавируса «не должна вводить в заблуждение», так как 6 января в мире зарегистрировано рекордное суточное количество случаев коронавирусной болезни — 781 тыс. 833, а нагрузка на систему здравоохранения в Украине продолжает оставаться стабильно высокой. На стационарном лечении находится 22 тыс. 324 человека, ежедневно в Украине около 2,5 тыс. новых госпитализаций, 150−200 летальных случаев.

Он напомнил, что в январе в Украине происходит традиционный рост количества случаев гриппа, а опыт стран, которые праздновали Рождество 25 декабря, «показывает значительный рост количества случаев COVID-19 через 14 дней».

Итак, с 8 января запрещено работать:

кафе, барам, ресторанам (кроме продажи навынос и доставки, а также заведений питания в аэропортах) в гостиницах рестораны будут работать с 06.00 до 11.00 (кроме заказа еды в номер);

торгово-развлекательным центрам (кроме продажи товаров первой необходимости);

учреждениям культуры (кинотеатрам, театрам), фитнес-залам, бассейнам;

развлекательным заведениям и культурным учреждениям (кроме работы историко-культурных заповедников; субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений, в частности кино- и видеосъемка — при условии ограничения доступа к месту съемки/съемочной площадки посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса) респираторов или защитных масок);

продовольственным и непродовольственным рынкам.

Также запрещена работа учебных заведений (кроме детских садов) и проведение любых массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных, праздничных), кроме официальных спортивных мероприятий (без зрителей).

Правительство разрешило: