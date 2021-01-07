8 января празднуют Собор Пресвятой Богородицы и день рождения Василия Симоненко

Богородица. Фото: Волинь нова

https://racurs.ua/n148742-8-yanvarya-prazdnuut-sobor-presvyatoy-bogorodicy-i-den-rojdeniya-vasiliya-simonenko.html

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8 января в Украине празднуют православный праздник Собор Пресвятой Богородицы и день рождения известного украинского поэта-шестидесятника Василия Симоненко. Так, в этот день на второй день Рождества, церковь обращается к Богородице с благодарственными и хвалебными песнями за то, что она родила Иисуса.

День называется Собором, потому что это не один из отдельных праздников в честь Богородицы (есть праздники ее Зачатия, Рождество, Благовещение и другие). В этот день праздник общий (соборный) вместе с другими лицами, которые были близки к самой Деве Марии и Спасителю. Поэтому в этот день также чествуют Иосифа Обручника, предка Иисуса царя Давида, брата Спасителя святого Иакова, который сопровождал вместе с отцом Матерь Божью и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.

Василий Симоненко — известный украинский поэт, который начал писать стихи еще в студенческие годы, но в условиях пристальной советской цензуры печатался неохотно: при его жизни вышли только сборники стихов «Тишина и гром» и сказка «Царь Плакса и Лоскотон». Василий Симоненко прожил неполных 29 лет, из них на литературное творчество приходится лишь 10. При жизни поэта вышел только один сборник — «Тишина и гром», второй увидел свет только после его смерти. Несмотря на короткую жизнь, Симоненко успел стать литературной легендой и одним из светочей украинской литературы.

В этот день произошло:

1570 — Иван Грозный с войском вошел в Новгород и начал истребление населения города;

1656 — в голландском городе Гарлем вышел первый номер газеты «гарлемских вестник», которая издается до сих пор. Это самое старое из периодических изданий, существующих сегодня;

1851 — французский физик Жан Бернар Леон Фуко благодаря сконструированному им аппарату продемонстрировал вращение Земли;

1919 — в с. Ясиня нынешней Закарпатской Гуцульщины ведущая коляда местных гуцулов «завершилась» разоружением венгерской залоги и установлением украинской Гуцульской Республики;

1957 — Бобби Фишер стал чемпионом США по шахматам в возрасте 14 лет;

1961 — французы на референдуме проголосовали за предоставление Алжиру независимости;

2020 — сбивание украинского Boeing 737 под Тегераном, погибли 176 человек.

В этот день родились:

1859 — Степан Смаль-Стоцкий, украинский языковед и педагог, литературовед (один из первых теоретиков украинского стихосложения);

1879 — Степан Васильченко, украинский писатель («Мужицкая арихметика», «Окопный дневник», «Волшебница», «Проходят дни», «В сорняках»);

1888 — Гнат Юра, украинский актер и режиссер;

1891 — Нежинская Бронислава, всемирно артистка балета, балетмейстер, хореограф и балетный педагог. Младшая сестра выдающегося танцовщика Вацлава Нижинского;

1935 — Василий Симоненко, украинский поэт («Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти людина?», «Україна»), журналист, один из активистов движения «шестидесятников»;

1935 — Элвис Пресли, выдающийся американский певец и актер;

1942 — Стивен Хокинг, выдающийся британский физик-теоретик, член Британского научного Королевского общества и Академии наук США;

1947 — Дэвид Боуи, британский рок-музыкант, певец, продюсер, аудиоинженер, композитор, художник, актер;

1988 — Ярослав Джусь, украинский бандурист, композитор, аранжировщик, ди-джей, лауреат многих всеукраинских и международных конкурсов, полуфиналист и обладатель приза зрительских симпатий главного шоу страны «Украина имеет талант-2», основатель группы «Шпилясті кобзарі».

Напомним, ранее мы сообщали, что «коронавирусный» снеговик, которого изготовили из опавших листьев, бутылок, ткани и масок для лица появился под главной елкой страны в Киеве. Он поздравлял горожан с новогодними и рождественскими праздниками.