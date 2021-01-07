8 січня святкують Собор Пресвятої Богородиці та день народження Василя Симоненка

Богородиця. Фото: Волинь нова

https://racurs.ua/ua/n148742-8-sichnya-svyatkuut-sobor-presvyatoyi-bogorodyci-ta-den-narodjennya-vasylya-symonenka.html

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8 січня в Україні святкують православне свято Собор Пресвятої Богородиці та день народження відомого українського поета-шестидесятника Василя Симоненка. Так, у цей день, на другий день Різдва, церква звертається до Богородиці з подячними і хвалебними піснями, що вона народила Ісуса.

День називається Собором, тому що це не одне з тих окремим свят тільки в честь Богородиці (є свята її Зачаття, Різдво, Благовіщення та інші). В цей день свято загальне (соборне) разом з іншими особами, які були близькі самої Діви Марії і Спасителя. Тому в цей день також вшановують Йосипа Обручника, предка Ісуса царя Давида, брата Спасителя святого Якова, який супроводжував разом з батьком Матір Божу і Богонемовля Ісуса при втечі в Єгипет.

Василь Симоненко — відомий український поет, який почав писати вірші ще в студентські роки, але в умовах прискіпливої радянської цензури друкувався неохоче: за його життя вийшли лише збірки поезій «Тиша і грім» і казка «Цар Плаксій та Лоскотон». Василь Симоненко прожив неповних 29 років, із них на літературну творчість припадає лише 10. За життя поета вийшла друком тільки одна збірка — «Тиша і грім», друга побачила світ тільки після його смерті. Попри коротке життя, Симоненко встиг стати літературною легендою та одним зі світочів української літератури.

У цей день відбулося:

1570 — Іван Грозний з військом увійшов до Новгорода і почав винищення населення міста;

1656 — у голландському місті Гарлем вийшов перший номер газети «Гарлемський вісник», яка видається і досі. Це найстаріше з періодичних видань, що існують сьогодні;

1851 — французький фізик Леон Фуко завдяки сконструйованому ним апарату продемонстрував обертання Землі;

1919 — в с. Ясіня теперішньої Закарпатської Гуцульщини провідна коляда місцевих гуцулів «завершилася» роззброєнням угорської залоги та встановленням української Гуцульської Республіки;

1957 — Боббі Фішер став чемпіоном США з шахів у віці 14 років;

1961 — французи на референдумі проголосували за надання Алжиру незалежності;

2020 — збиття українського Boeing 737 під Тегераном, загинуло 176 людей.

У цей день народилися:

1859 — Степан Смаль-Стоцький, український мовознавець і педагог, літературознавець (один із перших теоретиків українського віршування);

1879 — Степан Васильченко, український письменник («Мужицька арихметика», «Окопний щоденник», «Чарівниця», «Минають дні», «В бур’янах»);

1888 — Гнат Юра, український актор і режисер;

1891 — Ніжинська, Броніслава Хомівна, всесвітньовідома артистка балету, балетмейстер, хореограф і балетний педагог. Молодша сестра видатного танцівника Вацлава Ніжинського;

1935 — Василь Симоненко, український поет («Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти людина?», «Україні»), журналіст, один з активістів руху «шістдесятників»;

1935 — Елвіс Преслі, визначний американський співак і актор;

1942 — Стівен Гокінг, видатний британський фізик-теоретик, член Британського наукового Королівського товариства та Академії наук США;

1947 — Девід Бові, британський рок-музикант, співак, продюсер, аудіоінженер, композитор, художник, актор;

1988 — Ярослав Джусь, український бандурист, композитор, аранжувальник, ді-джей, лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів[, півфіналіст та володар призу глядацьких симпатій головного шоу країни «Україна має талант-2», засновник гурту «Шпилясті кобзарі».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «коронавірусний» сніговик, якого виготовили з опалого листя, пляшок, тканини та масок для обличчя з’явився під головною ялинкою країни у Києві. Він поздоровляв містян з новорічними та різдвяними святами.