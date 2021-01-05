Последствия авиакатастрофы в Иране, фото: IRNA

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Иран передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы «Боинга» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), сбитого в небе над Тегераном в начале 2020 года.

Отчет был передан с пятой попытки вечером 31 декабря 2020 года. Об этом проинформировал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает издание «Суспільне».

Теперь Украина имеет 60 дней для внесения в этот отчет замечаний и предложений, после чего у Ирана будет еще месяц на его доработку.

Отчет обнародуют только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO), — отметил Енин.

Чиновник добавил, что пока рано делать комментарии относительно этого отчета.

Анализ покажет, насколько он нас удовлетворяет с точки зрения объективности и беспристрастности, — подчеркнул он.

Посол Ирана в Украине Манучехр Моради во время круглого стола в посольстве отметил, что лица, причастные к этой авиакатастрофе, уже задержаны и привлечены к ответственности.

Boeing 737 МАУ разбился в Иране вскоре после вылета из Тегерана утром 8 января. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа, находившихся на борту самолета, погибли.

Спустя несколько дней Иран официально признал, что самолет сбили силы ПВО этой страны.

Напомним, в конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» членам экипажа сбитого самолета МАУ.