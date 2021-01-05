С пятой попытки — Иран передал Украине отчет по авиакатастрофе над Тегераномhttps://racurs.ua/n148642-s-pyatoy-popytki-iran-peredal-ukraine-otchet-po-aviakatastrofe-nad-tegeranom.htmlРакурс
Иран передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы «Боинга» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), сбитого в небе над Тегераном в начале 2020 года.
Отчет был передан с пятой попытки вечером 31 декабря 2020 года. Об этом проинформировал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает издание «Суспільне».
Теперь Украина имеет 60 дней для внесения в этот отчет замечаний и предложений, после чего у Ирана будет еще месяц на его доработку.
Отчет обнародуют только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO), — отметил Енин.
Чиновник добавил, что пока рано делать комментарии относительно этого отчета.
Анализ покажет, насколько он нас удовлетворяет с точки зрения объективности и беспристрастности, — подчеркнул он.
Посол Ирана в Украине Манучехр Моради во время круглого стола в посольстве отметил, что лица, причастные к этой авиакатастрофе, уже задержаны и привлечены к ответственности.
Boeing 737 МАУ разбился в Иране вскоре после вылета из Тегерана утром 8 января. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа, находившихся на борту самолета, погибли.
Спустя несколько дней Иран официально признал, что самолет сбили силы ПВО этой страны.
Напомним, в конце декабря 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» членам экипажа сбитого самолета МАУ.