Возвращение моряков. Фото: пресс-служба ОП

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Украинские моряки, которых в течение пяти лет удерживали в Ливии, утром 8 января вернулись на родину. В аэропорту их встретили заместитель главы Офиса президента Роман Машовец, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Возвращению моряков поспособствовало украинское Министерство иностранных дел и правительство Турции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.







Так, в результате освобождения в Украину вернулись четверо украинских граждан — Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка. Они были членами экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года. В декабре 2017 года ливийский суд приговорил украинцев и других членов экипажа судна к пяти годам заключения.

Освобожденный моряк Владимир Тостоган поблагодарил президента Украины, МИД, МВД и всех, кто помог членам экипажа танкера Captain Khayyam вернуться домой. Другой освобожденный, Евгений Морарь, отметил, что его просто переполняют эмоции.

Хочу поблагодарить президента Украины, министра иностранных дел Кулебу, министра внутренних дел Авакова за помощь в возвращении на родную мать Украину. Здесь моя мама и сын, дома ждет дочь. Эти пять лет, конечно, были трудными, но мы выдержали. Самое главное, что мы живы и вернулись домой, — отметил моряк.

Глава государства поблагодарил все органы власти, причастные к освобождению и возвращению домой украинских граждан. Отдельно Зеленский выразил благодарность президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану за помощь в эвакуации украинских моряков.



Напомним, ранее мы сообщали, что после пяти лет заключения в Ливии домой возвращаются четверо украинских моряков — членов экипажа танкера Captain Khayyam, который власти Триполи задержали 13 февраля 2016 года по подозрению в контрабанде горючего.