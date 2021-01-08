Повернення моряків. Фото: ОП

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Українські моряки, яких впродовж п’яти років утримували у Лівії, вранці 8 січня повернулися на батьківщину. У аеропорту їх зустріли заступник глави Офісу президента Роман Машовець, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар та заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Поверненню моряків посприяло українське Міністерство закордонних справ та уряд Туреччини. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.









Так, внаслідок звільнення до України повернулися четверо українських громадян — Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський та Павло Чайка. Вони були членами екіпажу танкера Captain Khayyam, який було затримано в територіальних водах Лівії 13 лютого 2016 року. У грудні 2017 року лівійський суд засудив українців та інших членів екіпажу судна до п’яти років ув’язнення.





Звільнений Володимир Тостоган подякував президенту України, МЗС, МВС та усім, хто допоміг членам екіпажу танкера Captain Khayyam повернутися додому. Інший звільнений, Євген Морар, зазначив, що його просто переповнюють емоції.

Хочу подякувати президенту Україну, міністру закордонних справ Кулебі, міністру внутрішніх справ Авакову за допомогу в поверненні на рідну неньку Україну. Тут моя мама й син, вдома чекає донька. Ці п’ять років, звичайно, було важко, але ми витримали. Найголовніше, що ми живі та повернулися додому, — зазначив моряк.



Глава держави подякував усім органам влади, причетним до звільнення та повернення додому українських громадян. Окремо Зеленський висловив подяку президенту Турецької Республіки Реджепу Таїпу Ердогану за допомогу в евакуації українських моряків.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що після п’яти років ув’язнення у Лівії додому повертаються четверо українських моряків — членів екіпажу танкера Captain Khayyam, який влада Тріполі затримала 13 лютого 2016 року за підозрою у контрабанді пального.