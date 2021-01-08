Шкуродера на Львівщині судитимуть за прив’язану до авто собаку

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Ракурс

Знущання над собакою не минеться дарма мешканцю Львівщини. За фактом жорстокого поводження з твариною у Яворівському відділі поліції відкрили кримінальне провадження.

53-річному жителя Новояворівська підозрюють у шкуродерстві. Поліція відреагувала на допис у соцмережах, у якому жінка розповіла, що невідомий чоловік керував автомобілем «Опель», до фаркопу якого був прив’язаний собака. У публікації було вказано, що подія сталась на автодорозі між селами Старичі та Шкло, при цьому тварина була травмована.

Поліція повідомила, що інцидент стався напередодні Різдва у селі Старичі Яворівського району Львівської області. Чоловік прив’язав собаку до автомобіля і протягнув по дорозі. Про це повідомила очевидиця події, Любов Олійник у спільноті «Варта1» у Facebook.

Жінка стверджує, що чоловік на швидкості тягнув прив’язану до машини собаку до самого залізничного переїзду.

У коментарях жінка додала, що у відповідь на запитання за що він це зробив, чоловік відповів: «Моя собака, що хочу, то роблю, загризла три курки».

Правоохоронці опитали авторку посту та встановили особу зловмисника. Городоцька місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за цим фактом.

Нагадаємо, що покарання за жорстоке поводження з тваринами визначене у ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами). Воно передбачає обмеження або позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років.