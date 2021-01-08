Живодера на Львовщине будут судить за привязанную к автомобилю собаку

https://racurs.ua/n148756-jivodera-na-lvovschine-budut-sudit-za-privyazannuu-k-avtomobilu-sobaku-foto.html

Ракурс

Издевательство над собакой не пройдет просто так жителю Львовской области. По факту жестокого обращения с животным в Яворовском отделе полиции открыли уголовное производство.

53-летнего жителя Новояворовска подозревают в живодерстве. Полиция отреагировала на сообщение в соцсетях, в котором женщина рассказала, что неизвестный мужчина управлял автомобилем «Опель», к фаркопу которого был привязан собака. В публикации было указано, что событие произошло на автодороге между селами Старычи и Шкло, при этом животное был травмировано.

Инцидент произошел накануне Рождества в селе Старычи Яворивского района Львовской области. Мужчина привязал собаку к автомобилю и протащил по дороге. Об этом сообщила очевидец события, Любовь Олейник в сообществе «Варта1» в Facebook.

Женщина утверждает, что мужчина на скорости тащил привязанную к машине собаку к железнодорожному переезду.

В комментариях женщина добавила, что в ответ на вопрос за что он это сделал, мужчина ответил: «Моя собака, что хочу, то делаю, загрызла три курицы».

Правоохранители опросили автора поста и установили личность злоумышленника. Городецкая местная прокуратура открыла уголовное производство по этому факту.

Напомним, что наказание за жестокое обращение с животными определено в ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными). Оно предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.