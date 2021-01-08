Неожиданную причину приручения волков назвали ученые

Приручение волков. Фото: 1news.com.ua

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Приручить волков удалось охотникам в эпоху палеолита — люди не могли переваривать большое количество белка и, вероятно, делились остатками пищи с животными.

Прирученные собаки могут защищать от хищников и нападений, нести припасы, тащить сани и обеспечивать теплом в холодные ночи. Но эти преимущества появляются только после приручения, рассказывают в своем исследовании финские ученые.

Новая теория утверждает, что охотники-собиратели, чья пищеварительная система не могла переварить слишком большое количество протеина, вероятно, делили излишки мяса с волками.

Это первый раз, когда у нас есть экологическое объяснение одомашнивания собак. Я не думаю, что есть простой и легкий ответ на вопрос об одомашнивании собак, но нам нужно увидеть полную картину и сложность процесса, — говорит автор исследования Мария Лахтинен.

Изначально Лахтинен не собиралась разгадывать древнюю собачью тайну. Вместо этого она изучала рацион охотников-собирателей позднего плейстоцена в Арктике и субарктической Евразии.

В то время, примерно 20 тыс.− 15 тыс. лет назад, мир был охвачен самым холодным периодом последнего ледникового периода. В таких условиях люди получали большую часть пищи от животных.

При этом дефицит питательных веществ возник из-за отсутствия жиров и углеводов, а не белков. Если люди едят слишком много мяса, обычно возникает диарея. А через несколько недель у них может развиться белковое отравление и даже смерть.

В более экологически благоприятных условиях волки и люди соревновались бы за одних и тех же животных-жертв. Но в суровых условиях арктической зимы и зимы в субарктическом ледниковом периоде людям несложно было поделиться лишним мясом.

Потомки волков, воспользовавшиеся такими подачками, со временем стали бы более послушными и, вероятно, были первыми прирученными собаками.

Как указывают авторы исследования, эта теория имеет смысл не только с экологической, но и с географической точки зрения: самые ранние открытия палеолитических собак в основном происходят из районов, которые в то время были очень холодными.

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