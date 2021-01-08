Степанов. Фото: Капитал

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Локдаун в Украине, который начинается сегодня, вызывает у украинцев возмущение, поскольку количество больных пошло на спад в последние дни. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов объяснил, зачем нужно вводить локдаун после новогодних праздников.

По его словам, несмотря на уменьшение количества больных, ситуация остается напряженной. Об этом он рассказал во время брифинга сегодня, 8 января.





Степанов заявил, что после новогодних праздников инфекционисты и эпидемиологи прогнозируют рост количества больных коронавирусом из-за активной миграции населения на праздники. Также на время введения жесткого карантина приходится сезонный рост количества больных гриппом, который имеет похожие на коронавирус симптомы и течение болезни.

Нам нужно сбить эту волну роста по гриппу и уменьшить количество больных коронавирусом. Период введения усиленных карантина совпадает с завершением инкубационного периода у людей, заразившихся во время новогодних праздников, — рассказал глава Минздрава.

Как сообщает Степанов, во время празднования новогодних праздников произошло перемещение людей по всей стране — люди посещали родственников в регионах, ездили на курорты, в санатории. Из-за регионального перемещения увеличивается риск распространения инфекции там, где был низкий уровень зараженных коронавирусом.

Также он добавил, что сейчас одна треть всех госпитализированных — это пациенты в тяжелом состоянии. Это связано с тем, что население реже обращается к семейным врачам.

Напомним, ранее мы сообщали, что жесткие карантинные ограничения ввели в Украине с 8 января по 24 января. Их предусмотрело правительственное постановление от 9 декабря. В Украине будет действовать усиленный противоэпидемический карантин. Работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, банки, заправки и транспорт.