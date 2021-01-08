Пусть докажут эффективность — Степанов о регистрации в Украине российской вакцины от COVID-19

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Регистрация в Украине российской вакцины от COVID-19 возможна только после выполнения всей предусмотренной законодательством процедуры.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 8 января. Он считает, что вокруг российской вакцины много политики, а РФ использует вопрос для продолжения гибридной войны.

Степанов подтвердил, что харьковская компания «Биолек» 6 января подала заявку в государственный экспертный центр на регистрацию в Украине вакцины «Спутник-V».

Это только заявка. Далее должны подать регистрационную форму, подробное досье, в котором необходимо отразить безопасность вакцины и результаты всех трех фаз клинических испытаний. Мы должны увидеть не политические лозунги, а реальную эффективность вакцины, — заявил Степанов.

Далее, по его словам, после анализа представленных документов можно будет говорить о качестве вакцины и более точно спрогнозировать ее будущее в Украине.

В то же время Степанов заверил, что Минздрав без проблем обеспечит Украину вакцинами других, нероссийских производителей.

Вакцина «Спутник V» не прошла третью фазу клинических испытаний, и может быть опасной, поскольку Россия была одной из последних стран, которая объявила, что будет создавать вакцину, в то же время сама вакцина вышла первой в мире. А конечная фаза клинических исследований вакцины приходится на декабрь 2021 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что российская вакцина не будет применяться в Украине, поскольку она не прошла все необходимые фазы испытаний. Он добавил, что на территории Украины будут разрешены препараты от COVID-19, которые получили одобрение в странах с жесткой регуляторной политикой.