Нехай доведуть ефективність — Степанов про реєстрацію в Україні російської вакцини від COVID-19

https://racurs.ua/ua/n148752-nehay-dovedut-efektyvnist-stepanov-pro-reiestraciu-v-ukrayini-rosiyskoyi-vakcyny-vid-covid-19.html

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Реєстрація в Україні російської вакцини від COVID-19 можлива тільки після виконання всієї передбаченої законодавством процедури.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 8 січня. Він вважає, що навколо російської вакцини забагато політики, а РФ використовує питання для продовження гібридної війни.

Степанов підтвердив, що харківська компанія «Біолік» 6 січня подала заявку до державного експертного центру на реєстрацію в Україні вакцини «Спутник-V».

Це тільки заявка. Далі повинні подати реєстраційну форму, докладне досьє, в якому необхідно відобразити безпечність вакцини і результати усіх трьох фаз клінічних випробувань. Ми маємо побачити не політичні гасла, а реальну ефективність вакцини, — заявив Степанов.

Далі, за його словами, після аналізу поданих документів можна буде говорити про якість вакцини і більш точно спрогнозувати її майбутнє в Україні.

Водночас Степанов запевнив, що МОЗ без проблем забезпечить Україну вакцинами інших, неросійських виробників.

Вакцина «Спутник V» не пройшла третю фазу клінічних випробувань та може бути небезпечною, оскільки Росія була однією з останніх країн, яка оголосила, що створюватиме вакцину, натомість сама вакцина вийшла першою у світі. А кінцева фаза клінічних досліджень припадає на грудень 2021 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що російська вакцина не буде застосовуватися в Україні, оскільки вона не пройшла всі необхідні фази випробувань. Він додав, що на території України будуть дозволені препарати від COVID-19, які отримали схвалення в країнах з жорсткою регуляторною політикою.