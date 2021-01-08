Степанов. Фото: Капітал

https://racurs.ua/ua/n148753-lokdaun-u-sichni-nemynuchyy-poyasnyly-u-moz-video.html

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Локдаун в Україні, який розпочинається сьогодні, викликає в українців обурення, оскільки кількість хворих пішла на спад останніми днями. Очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, навіщо потрібно вводити локдаун після новорічних свят.

За його словами, попри зменшення кількості хворих, ситуація залишається напруженою. Про це він розповів під час брифінгу сьогодні, 8 січня.

Степанов заявив, що після новорічних свят інфекціоністи та епідеміологи прогнозують зростання кількості хворих на коронавірус через активну міграцію населення на свята. Також на час введення жорсткого карантину припадає сезонне зростання кількості хворих на грип, який має схожі на коронавірус симптоми та протікання хвороби.

Нам потрібно збити цю хвилю зростання по грипу, і зменшити кількість хворих на ковід. Період введення посилених карантинних обмежень збігається з завершенням інкубаційного періоду у людей, які інфікувалися під час новорічних свят, — розповів голова МОЗ.

Як повідомляє Степанов, під час святкування новорічних свят відбулося переміщення людей по всій країні — люди відвідували родичів у регіонах, їздили на курорти, у санаторії. Через регіональне переміщення збільшується ризик поширення інфекції, де був низький рівень заражених на коронавірус.

Також він додав, що наразі одна третина всіх госпіталізованих — це пацієнти у важкому стані. Це пов’язано з тим що населення рідше звертається до сімейних лікарів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що жорсткіші карантинні обмеження запровадили в Україні з 8 січня по 24 січня. Їх передбачила урядова постанова від 9 грудня. В Україні діятиме посилений протиепідемічний карантин. Працювати зможуть тільки продуктові магазини, аптеки, банки, заправки і транспорт.