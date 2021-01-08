Несподівану причину приручення вовків назвали вчені

Приручення вовків. Фото: 1news.com.ua

https://racurs.ua/ua/n148754-nespodivanu-prychynu-pryruchennya-vovkiv-nazvaly-vcheni.html

Ракурс

Приручити вовків вдалося мисливцям в епоху палеоліту — люди не могли переварювати велику кількість білка і, ймовірно, ділилися залишками їжі з тваринами.

Приручені собаки можуть захищати від хижаків і нападів, нести припаси, тягти сани та забезпечувати теплом у холодні ночі. Але ці переваги з’являються тільки після приручення, розповідають у своєму дослідженні фінські вчені.

Нова теорія стверджує, що мисливці-збирачі, чия травна система не могла переварити занадто велику кількість протеїну, ймовірно, ділили надлишки м’яса з вовками.

Це перший раз, коли у нас є екологічне пояснення одомашнення собак. Я не думаю, що є проста і легка відповідь на питання про одомашнення собак, але нам потрібно побачити повну картину і складність процесу, — говорить авторка дослідження Марія Лахтінен.

Спочатку Лахтінен не збиралася розгадувати давню собачу таємницю. Замість цього вона вивчала раціон мисливців-збирачів пізнього плейстоцену в Арктиці та субарктичній Євразії.

У той час, приблизно 20 тис.− 15 тис. років тому, світ був охоплений найхолоднішим періодом останнього льодовикового періоду. В таких умовах люди отримували більшу частину їжі від тварин.

При цьому дефіцит поживних речовин виник через відсутність жирів і вуглеводів, а не білків. Якщо люди їдять занадто багато м’яса, зазвичай виникає діарея. А через кілька тижнів у них може розвинутися білкове отруєння і навіть смерть.

У більш екологічно сприятливих умовах вовки й люди змагалися б за одних і тих же тварин-жертв. Але в суворих умовах арктичної зими та зими в субарктичному льодовиковому періоді людям не складно було поділитися зайвим м’ясом.

Нащадки вовків, які скористалися такими подачками, з часом стали б більш слухняними та, ймовірно, були першими прирученими собаками.

Як вказують автори дослідження, ця теорія має сенс не тільки з екологічного, але і з географічного погляду: найраніші відкриття палеолітичних собак в основному походять з районів, які в той час були дуже холодними.

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