Іран передав Україні льотний планшет збитого «Боїнга»

Розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: tsn.ua

https://racurs.ua/ua/n148758-iran-peredav-ukrayini-lotnyy-planshet-zbytogo-boyinga.html

Ракурс

Іран передав Україні планшет, знайдений на місці аварії літака МАУ під Тегераном, у грудні 2020 року, зараз його досліджують.

Наразі в Україні триває криміналістична експертиза для встановлення причин та характеру уражень літака, обсягу матеріальних збитків та дотримання правил міжнародних польотів. Про це розповіла генеральний прокурор України Ірина Венедіктова у Facebook.

За рік проведено понад 200 процесуальних та слідчих дій, направлено 18 запитів про міжнародну правову допомогу до інших країн, постійно співпрацюємо з компетентними органами Ірану та Канади, — повідомила Венедіктова.

Вона нагадала, що в межах міжнародної співпраці українська делегація виїжджала на місце авіакатастрофи, де частково змогла оглянути та сфотографувати уламки літака.

Генпрокурор розповіла, що днями України отримала від Ірану проект фінального технічного звіту про авіакатастрофу літака МАУ біля Тегерана. На аналіз цього документу та внесення зауважень Україна має 60 днів.

Нагадаємо, в день сумної річниці збитого в небі над Іраном рейсу МАУ Україна, Афганістан, Велика Британія, Канада та Швеція закликали Іран надати повне та всебічне пояснення подій та рішень, які призвели до авіакатастрофи.