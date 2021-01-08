Вимагаємо покарати винних і сплатити компенсації — заява п’яти країн до роковин трагедії літака МАУ

https://racurs.ua/ua/n148745-vymagaiemo-pokaraty-vynnyh-i-splatyty-kompensaciyi-zayava-p-yaty-krayin-do-rokovyn-tragediyi.html

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У день сумної річниці збитого в небі над Іраном рейсу МАУ Україна, Афганістан, Велика Британія, Канада та Швеція оприлюднили спільну заяву щодо трагічної дати.

Уряди країн, чиї громадяни загинули поблизу Тегерану 8 січня 2020 року, висловили щирі співчуття всім, хто оплакує жертви трагедії PS752, і терміново закликали Іран надати повне та всебічне пояснення подій та рішень, які призвели до цієї жахливої авіакатастрофи.

Київ, Кабул, Лондон, Отава і Стокгольм вимагають також назвати конкретні дії для того, щоб подібні трагедії більше не повторилися.

Наші країни притягнуть Іран до відповідальності з метою встановлення справедливості та забезпечать виплату компенсацій Іраном в повній мірі сім’ям загиблих та постраждалим державам, — йдеться у заяві.

Літак рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України було збито двома іранськими військовими ракетами класу «земля-повітря» поблизу Тегерана. У списку жертв авіакатастрофи громадяни шести країн світу:

Іран — 81;

Канада — 57;

Україна — 2 + 9 (екіпаж);

Швеція — 10;

Афганістан — 13;

Велика Британія — 4.

За кількістю жертв катастрофа увійшла до п’ятдесяти найбільших авіакатастроф у світі. В історії української пасажирської авіації подібна катастрофа літака Як-42 сталася 1997 року під Салоніками, за 22 роки до того.

Керівництво МАУ заявило, що технічний стан літака був хорошим, помилка пілотів виключена, а екіпаж було заздалегідь підсилено досвідченими пілотами враховуючи складність рейсу.