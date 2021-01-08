Требуем наказать виновных и выплатить компенсации — заявление пяти стран к годовщине трагедии самолета МАУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n148745-trebuem-nakazat-vinovnyh-i-vyplatit-kompensacii-zayavlenie-pyati-stran-k-godovschine-tragedii.htmlРакурс
В день печальной годовщины сбитого в небе над Ираном рейса МАУ Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция обнародовали совместное заявление по поводу трагической даты.
Правительства стран, чьи граждане погибли вблизи Тегерана 8 января 2020 года, выразили искренние соболезнования всем, кто оплакивает жертвы трагедии PS752, и срочно призвали Иран предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, которые привели к этой ужасной авиакатастрофе.
Киев, Кабул, Лондон, Оттава и Стокгольм требуют также назвать конкретные действия для того, чтобы подобные трагедии больше не повторились.
Наши страны привлекут Иран к ответственности, чтобы установить справедливость, и обеспечат выплату компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам, — говорится в заявлении.
Самолет рейса PS752 Международных авиалиний Украины был сбит двумя иранскими военными ракетами класса «земля-воздух» вблизи Тегерана. В списке жертв авиакатастрофы граждане шести стран мира:
- Иран — 81;
- Канада — 57;
- Украина — 2 + 9 (экипаж)
- Швеция — 10;
- Афганистан — 13;
- Великобритания — 4.
По количеству жертв авиакатастрофа вошла в список пятидесяти крупнейших в мире. В истории украинской пассажирской авиации подобная катастрофа самолета Як-42 произошла в 1997 году возле Салоник.
Руководство МАУ заявило, что техническое состояние самолета было хорошим, ошибка пилотов исключена, а экипаж был заранее усилен опытными пилотами.