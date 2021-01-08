Требуем наказать виновных и выплатить компенсации — заявление пяти стран к годовщине трагедии самолета МАУ

https://racurs.ua/n148745-trebuem-nakazat-vinovnyh-i-vyplatit-kompensacii-zayavlenie-pyati-stran-k-godovschine-tragedii.html

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В день печальной годовщины сбитого в небе над Ираном рейса МАУ Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция обнародовали совместное заявление по поводу трагической даты.

Правительства стран, чьи граждане погибли вблизи Тегерана 8 января 2020 года, выразили искренние соболезнования всем, кто оплакивает жертвы трагедии PS752, и срочно призвали Иран предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, которые привели к этой ужасной авиакатастрофе.

Киев, Кабул, Лондон, Оттава и Стокгольм требуют также назвать конкретные действия для того, чтобы подобные трагедии больше не повторились.

Наши страны привлекут Иран к ответственности, чтобы установить справедливость, и обеспечат выплату компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам, — говорится в заявлении.

Самолет рейса PS752 Международных авиалиний Украины был сбит двумя иранскими военными ракетами класса «земля-воздух» вблизи Тегерана. В списке жертв авиакатастрофы граждане шести стран мира:

Иран — 81;

Канада — 57;

Украина — 2 + 9 (экипаж)

Швеция — 10;

Афганистан — 13;

Великобритания — 4.

По количеству жертв авиакатастрофа вошла в список пятидесяти крупнейших в мире. В истории украинской пассажирской авиации подобная катастрофа самолета Як-42 произошла в 1997 году возле Салоник.

Руководство МАУ заявило, что техническое состояние самолета было хорошим, ошибка пилотов исключена, а экипаж был заранее усилен опытными пилотами.