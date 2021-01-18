Мошенец назвала коронавирус биологическим оружием. Фото: Youtube

https://racurs.ua/n149155-sluga-moshenec-nazvala-koronavirus-biologicheskim-orujiem-video.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться. Народный депутат от фракции «Слуга народа» Елена Мошенец заявила, что инфекция может быть одной из разновидностей биологического оружия.

Вынуждена констатировать, что холодная война с угрозами ядерным оружием переходит или перешла к биологическому оружию. Это для меня самое худшее. Я бы сказала, что сейчас Китай вышел на первую линию, — сказала нардеп в эфире телеканала «НАШ».

На уточняющий вопрос, рассматривает ли депутат коронавирус как разновидность биологического оружия, Мошенец ответила утвердительно.

На самом деле это оружие намного хуже, чем ядерное. Если ядерные боеголовки мы можем посчитать — сколько их, где и в каких странах, то о том, что происходит в лабораториях и как это может повлиять на мировую конъюнктуру в будущем и дальнейшие действия, тут сказать сложнее. Коронавирус может быть хорошим примером того, как этом может быть. Даже без ядерного оружия, — считает нардеп.



Напомним, член фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук заявил, что вакцины от коронавируса содержат вредные ингредиенты, которые уже привели к смерти людей.

Он сомневается в том, что людям, делавшим прививки публично, вводят именно вакцину.