В Украине продолжаются морозы

https://racurs.ua/n149154-kogda-pridut-morozy-ukazali-sinoptiki-karta.html

Ракурс

Погода в Украине в эти дни по-настоящему зимней, с сильными морозами.

Завтра, 19 января, на Крещение, территория Украины будет находиться в мощной зоне высокого атмосферного давления — антициклоне Dragica, поэтому существенные осадки не ожидаются. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила синоптик Наталья Диденко.

Отмечается, что снег ожидается на западной части Украины, которую затронет атмосферный фронт северо-западного циклона Flaviu. Также небольшой снег возможен во вторник в Крыму.

Также 19 января продолжат сохраняться морозы.

Ближайшей ночью в Украине ожидается температура воздуха -17…- 24° (в Киеве — до −16…−19°), 19 января днем — −9… −15 ° (в Киеве −12…−14°).

В Киеве морозы станут мягче 20 января, в уже 21 января днем ​​будет оттепель.

22 января плюсовые температуры охватят почти всю территорию Украины.