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Ракурс
В Украине продолжаются морозы

Когда спадут морозы, указали синоптики (КАРТА)

18 янв 2021, 14:33
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Погода в Украине в эти дни по-настоящему зимней, с сильными морозами.

Завтра, 19 января, на Крещение, территория Украины будет находиться в мощной зоне высокого атмосферного давления — антициклоне Dragica, поэтому существенные осадки не ожидаются. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Украине продолжаются морозы, фото: Наталья Диденко

Отмечается, что снег ожидается на западной части Украины, которую затронет атмосферный фронт северо-западного циклона Flaviu. Также небольшой снег возможен во вторник в Крыму.

Также 19 января продолжат сохраняться морозы.

Ближайшей ночью в Украине ожидается температура воздуха -17…- 24° (в Киеве — до −16…−19°), 19 января днем — −9… −15 ° (в Киеве −12…−14°).

В Киеве морозы станут мягче 20 января, в уже 21 января днем ​​будет оттепель.


22 января плюсовые температуры охватят почти всю территорию Украины.

Плюсовые температуры охватят почти всю территорию Украины 22 января, фото: Наталья Диденко

Источник: Ракурс


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