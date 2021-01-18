Морозы в Украине — как люди противостоят небывалому холоду

https://racurs.ua/n149150-morozy-v-ukraine-kak-ludi-protivostoyat-nebyvalomu-holodu-foto.html

Ракурс

Подзабытые морозы пришли в Украину. Например, в селе на Буковине зафиксировали 25 градусов мороза.

На своей Facebook-странице глава Селятинской ОТО Валерий Полянчук написал, что 17 января в горном селе Верхний Яловец Черновицкой области зафиксировали температуру воздуха минус 25 градусов. Староста также обнародовал соответствующее фото термометра.

Утром 18 января на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляла -21 °С. Видимость была ограниченной до 30 м, а высота свежего снега составляла более полуметра.

Даже в курортной Одессе людей призывали ограничить передвижение по городу из-за гололеда, а также не пользоваться собственными авто. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендуют максимально ограничить пребывание на улице.

Одесситов призвали не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, поскольку из-за непогоды возможно падение веток и кабелей.

За сутки на Харьковщине с переохлаждением госпитализировали пять человек. Пресс-секретарь Харьковской областной государственной администрации Татьяна Огородняя рассказала, что четыре человека получили обморожения в Харькове, еще одна — в области.

В горах на Львовщине травмировались трое лыжников. Это произошло на лыжных трассах гор Тростян и Высокий Верх. В пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области рассказали, что на Тростяне 37-летний мужчина из села Зашковичи травмировал левую ногу, а 30-летний житель села Ланы получил травму таза.

На горе Высокий Верх спасатели оказали помощь 12-летнему львовянину. Он травмировал правую ногу.

На Тернопольщине погиб 18-летний парень, который катался на капоте, привязанном к машине. Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции области Сергей Крета. Четыре человека решили покататься по проезжей дорогой на капоте, привязанном к другой машине. Трое сели на капот, другой — за руль. Один из компании вылетел и ударился в дерево.

«Суспільне» сообщило, что жителя Кременецкого района с открытой черепно-мозговой травмой, переломом плеча, множественными травмами брюшной полости и внутренним кровотечением госпитализирован в больницу. От полученных травм парень скончался.

29-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 2,3 промилле алкоголя.

В Киеве начали необычно бороться с дрифтерами. На парковке у ТРЦ «Лавина» на Большой окружной, разложили шурупы-саморезы.