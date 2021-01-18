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Ракурс
В суде оправдали догхантера Святогора. Фото: Facebook

Догхантера Святогора оправдали в суде

18 янв 2021, 13:44
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Догхантера и живодера Алексея Святогора оправдали в Шевченковском районном суде города Киева.

Суд постановил признать Святогора невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного част. 2 и 3 ст. 300 УКУ, — сообщили в учреждении.

Также отметили, что он не совершал действий, свидетельствующих об изготовлении или распространении аудио и видеопродукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости.

Ранее мужчину обвиняли в призывах к расправе над бездомными животными.

Позор! Судья Шевченковского районного суда города Киева Оксана Голуб сегодня на заседании оправдала живодера Святогора, — написала зоозащитник Андриана Байло в Facebook.

Напомним, убийцу собак Святогора судили за изготовление и распространение видеоклипов, пропагандирующих насилие и жестокость.


Его задержала полиция летом 2018 года, но впоследствии отпустила под домашний арест.

В феврале 2019 года живодера жестоко избили в Шевченковском районе Киева — неизвестные сбили его с ног и нанесли немало ударов по голове и телу.

Источник: Ракурс


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