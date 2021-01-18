Догхантера Святогора оправдали в судеhttps://racurs.ua/n149149-doghantera-svyatogora-opravdali-v-sude.htmlРакурс
Догхантера и живодера Алексея Святогора оправдали в Шевченковском районном суде города Киева.
Суд постановил признать Святогора невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного част. 2 и 3 ст. 300 УКУ, — сообщили в учреждении.
Также отметили, что он не совершал действий, свидетельствующих об изготовлении или распространении аудио и видеопродукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости.
Ранее мужчину обвиняли в призывах к расправе над бездомными животными.
Позор! Судья Шевченковского районного суда города Киева Оксана Голуб сегодня на заседании оправдала живодера Святогора, — написала зоозащитник Андриана Байло в Facebook.
Напомним, убийцу собак Святогора судили за изготовление и распространение видеоклипов, пропагандирующих насилие и жестокость.
Его задержала полиция летом 2018 года, но впоследствии отпустила под домашний арест.
В феврале 2019 года живодера жестоко избили в Шевченковском районе Киева — неизвестные сбили его с ног и нанесли немало ударов по голове и телу.