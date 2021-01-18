Догхантера та живодера Святогора виправдали в суді. Фото: Facebook

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Догхантера та живодера Олексія Святогора виправдали в Шевченківському районному суді міста Києва.

Суд ухвалив визнати Святогора невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого част. 2 і 3 ст. 300 ККУ, — повідомили в установі.

Також зазначили, що він не вчиняв дій, які свідчили б про виготовлення або розповсюдження аудіо або відеопродукції, що пропагує культ насилля або жорстокості.

Раніше чоловіка звинувачували у закликах до розправи над бездомними тваринами.

Ганьба! Суддя Шевченківського районного суду міста Києва Оксана Голуб сьогодні на засіданні виправдала живодера Святогора, — написала зоозахисниця Андріана Байло у Facebook.

Нагадаємо, вбивцю собак Святогора судили за виготовлення і розповсюдження відеокліпів, що пропагують насильство і жорстокість.

Його затримала поліція влітку 2018 року, але згодом відпустила під домашній арешт.

У лютому 2019 року живодера жорстоко побили у Шевченківському районі Києва — невідомі збили його з ніг та завдали чимало ударів по голові та тілу.