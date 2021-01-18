Жан Беленюк переможно відновив спортивну кар'єру. Фото: Главком

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Збірна України з греко-римської боротьби успішно виступила на Гран-прі Загреба — першому спортивному турнірі 2021 року.

Українці з чотирма нагородами посіли друге місце у медальному заліку. Наша збірна була представлена в шести вагових категоріях з десяти, а медалі здобула в чотирьох. Спортсмени вибороли дві золоті медалі, одну срібну та одну бронзову. Вперше у складі збірної Україні після тривалої перерви виступив і вже народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк. Про це 18 січня повідомляє «Суспільне».

У першому раунді змагань вибули Володимир Яковлєв, Ясаф Зейналов та Ельмар Нуралієв. Владлен Козлюк, Зелімхан Дзігасов, які змагалися у вазі до 97 кг, теж вилетіли в першому раунді.

Бронзову медаль здобув Ярослав Фільчаков у ваговій категорії до 82 кг. Борець пройшов 1/8 та ¼ фіналу, перш ніж програв у півфіналі майбутньому переможцю турніру. У сутичці за бронзу переміг достроково.

Микола Кучмій здобув «срібло» у ваговій категорії до 130 кг. У першому раунді змагань він вибив іншого українця, Олександра Чернецького.

«Слуга» Жан Беленюк у ваговій категорії до 87 кг провів п’ять поєдинків, перемогу здобув в усіх. Чотири з п’яти сутичок завершив достроково, тільки у півфіналі провів всі шість хвилин на матах. Рахунок у фіналі — 9:1 на користь українцяй золота медаль.

Цьогоріч на Гран-прі Загреба були відсутні представники Росії, Грузії та багатьох інших країн, які мають сильні збірні з греко-римської боротьбі. Перемогла в медальному заліку Туреччина. Ця команда здобула вісім нагород, але лише дві з них золоті. Другу сходинку розділили збірні України та Узбекистану — чотири нагороди: два «золота», одне «срібло» та одна «бронза». У першу п’ятірку також потрапили команди зі Швеції та Польщі.

Нагадаємо, Міжнародна федерація дзюдо визнала українку Дар’ю Білодід найкращою дзюдоїсткою 2019/2020 років. Експерти IJF визначились, що українка Дар’я Білодід була найкращою дзюдоїсткою впродовж двох минулих сезонів.