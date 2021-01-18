Жан Беленюк победно возобновил спортивную карьеру. Фото: Главком

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Ракурс

Сборная Украины по греко-римской борьбе успешно выступила на Гран-при Загреба — первом спортивном турнире 2021 года.

Украинцы с четырьмя наградами заняли второе место в медальном зачете. Наша сборная была представлена в шести весовых категориях из десяти, а медали завоевала в четырех. Спортсмены завоевали две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. Впервые в составе сборной Украины после длительного перерыва выступил и народный депутат от «Слуги народа» Жан Беленюк. Об этом 18 января сообщает «Суспильне».

В первом раунде соревнований выбыли Владимир Яковлев, Ясаф Зейналов и Эльмар Нуралиев. Владлен Козлюк, Зелимхан Дзигасов, которые соревновались в весе до 97 кг, тоже вылетели в первом раунде.

Бронзовую медаль выборол Ярослав Фильчаков в весовой категории до 82 кг. Борец прошел 1/8 и ¼ финала, прежде чем проиграл в полуфинале будущему победителю турнира. В схватке за бронзу победил досрочно.

Николай Кучмий выборол «серебро» в весовой категории до 130 кг. В первом раунде соревнований он выбил другого украинца, Александра Чернецкого.

«Слуга» Жан Беленюк в весовой категории до 87 кг провел пять поединков, победу одержал во всех. Четыре из пяти стычек завершил досрочно, только в полуфинале провел все шесть минут на матах. Счет в финале — 9:1 в пользу украинца и золотая медаль.

В этом году на Гран-при Загреба отсутствовали представители России, Грузии и многих других стран, у которых сильные сборные по греко-римской борьбе. Победила в медальном зачете Турция. Эта команда получила восемь наград, но только две из них золотые. Вторую строчку разделили сборные Украины и Узбекистана — четыре награды: два «золота», одно «серебро» и одна «бронза». В первую пятерку также попали команды из Швеции и Польши.

Напомним, Международная федерация дзюдо признала украинку Дарью Билодид лучшей дзюдоисткой 2019/2020 годов. Эксперты IJF определились, что украинка Дарья Билодид была лучшей дзюдоисткой на протяжении двух прошлых сезонов.