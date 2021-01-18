Три вакцины от COVID-19 пообещал Шмыгаль украинцам уже в феврале

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Вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже в феврале, убеждает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина ведет переговоры с производителями шести вакцин и получит более 900 тыс. доз вакцины от коронавируса в течение месяца. При этом вакцинация на коммерческой основе будет проходить одновременно с государственной, бесплатной.

Хотя переговоры проходят с шестью производителями вакцины, пока есть возможность выбирать из трех вакцин. Первые партии, которые поступят в Украину, будут трех различных производителей, рассказал Шмыгаль в интервью «Интерфакс-Украина».

Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить их в страну. Далее это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договора. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией, — сообщил глава Кабмина.

По его словам, практически со всеми производителями Министерство здравоохранения подписало non-disclosure agreement, что не дает права обсуждать публично их некоторые детали.

Мы являемся участниками всемирной инициативы COVAX, а также обращались ко всем нашим партнерам о необходимости поставки первых партий вакцины ка можно быстрее. Сейчас могу утверждать, что эти переговоры дали свой результат. Украина будет иметь вакцину не позднее февраля, — пообещал Шмыгаль.



Эти вакцины должны быть с подтвержденным процентом эффективности, лицензированы в Украине, одобрены ВОЗ и в других странах.

Сейчас Украина договорилась только о приобретении партии на 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac. Украинская фармкомпания «Лекхим» планирует поставить в Украину первую партию китайской вакцины от коронавируса CoronaVac от Sinovac Biotech в феврале или в начале марта.