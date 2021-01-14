Степанов заблокировал закупку дешевой вакцины ради малоэффективной Sinovac

Степанов. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n149013-stepanov-zablokiroval-zakupku-deshevoy-vakciny-radi-maloeffektivnoy-sinovac.html

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Вакцина от коронавируса могла быть закуплена для Украины по значительно меньшей цене. Нардеп от «Голоса» Александра Устинова заявила, что министр здравоохранения Максим Степанов отказался от закупки дешевой индийской вакцины по 3 долл. ради сомнительной китайской Sinovac, которая эффективна всего на 50%.

Цена Sinovac составляет 17 долл. за дозу. Об этом Устинова заявила на своей странице в Facebook.

По ее словам, Украина могла бы купить индийскую вакцину, которую закупают в рамках COVAX — всемирной инициативы по борьбе с COVID-19, введенную ВОЗ.

Контракт в последний момент остановил Степанов, и приказал купить другую, с 50% эффективностью и по 17 долларов вместо 3, — отмечает она.

Она добавила, что в Украине процесс регистрации производителей вакцин от коронавируса начался с середины декабря 2020 года, когда даже бедные страны уже давно закупили вакцины, а конкурс главы Минздрава «прошел» только один производитель — Sinovac Biotech.

В то же время фирмой-поставщиком стало украинское акционерное общество «Леккхим». Устинова заявила, что украинский производитель выступил «компанией-прокладкой», а цена снова оказалась заоблачной.

Отдельно нардеп подчеркивает, что ни одна страна ЕС не приобрела вакцину Sinovac. Нардеп также сообщила, что Степанов заблокировал работу ГП «Медзакупивли» из-за позиции директора предприятия Арсена Жумадилова по закупкам вакцины от коронавируса.

Поэтому пока Украина не только не может заключать договоры о поставках новой вакцины, но и приостановила поставки всех других лекарств, — отметила нардеп.



Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса, которая была создана китайской компанией Sinovac Biotech, не так эффективна, как заявлял производитель.

Результаты тестирования препарата, в котором участвовали 12 тыс. добровольцев, показали эффективность вакцины только на 50%. На прошлой неделе бразильский институт Butantan, который проводил исследования, объявил о том, что эффективность вакцины достигает 78%. Такие результаты были раскритиковали бразильские ученые, поэтому институт уточнил, что из начальных данных были исключены случаи заболеваний «очень слабой формы» COVID-19.