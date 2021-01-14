Степанов. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n149013-stepanov-zablokuvav-zakupivlu-deshevoyi-vakcyny-zarady-sumnivnoyi-sinovac.html

Ракурс

Вакцина від коронавірусу могла бути закуплена для України по значно меншій ціні. Нардеп від «Голосу» Олександра Устінова заявила, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов відмовився від закупівлі дешевої індійської вакцини за 3 дол. заради сумнівної китайської Sinovac, яка має ефективність лише 50%.

Ціна Sinovac становить 17 дол. за дозу. Про це Устінова заявила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, Україна могла б купити індійську вакцину, яку закуповують у рамках COVAX — всесвітньої ініціативи по боротьбі з COVID-19, яку запровадила ВООЗ.

Контракт в останній момент зупинив Степанов, і наказав купити іншу, з 50% ефективністю і по 17 доларів замість 3, — зазначає вона.

Вона додала, що в Україні процес реєстрації виробників вакцин від коронавірусу почався з середини грудня 2020 року, коли навіть бідні країни вже давно закупили вакцини, а конкурс очільника МОЗ «пройшов» лише один виробник — Sinovac Biotech.

Натомість фірмою-постачальником стало українське акціонерне товариство «Леккхім». Устінова заявила, що український виробник виступив «компанією-прокладкою», а ціна знову опинилася захмарною.



Окремо нардеп наголошує, що жодна країна ЄС не придбала вакцину Sinovac. Нардеп також повідомила, що Степанов заблокував роботу ДП «Медзакупівлі» через позицію директора підприємства Арсена Жумаділова щодо закупівель вакцини від коронавірусу.

Тому поки Україна не тільки не може укладати договори про постачання нової вакцини, але і призупинила поставки всіх інших ліків, — зауважила нардеп.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу, яка була створена китайською компанією Sinovac Biotech, не така ефективна, як заявляв виробник.

Результати тестування препарату, в якому брали участь 12 тис. добровольців, показали ефективність вакцини лише на 50%. Минулого тижня бразильський інститут Butantan, який проводив дослідження оголосив про те, що ефективність вакцини досягає 78%. Такі результати були розкритиковані бразильськими вченими, тому інститут уточнив, що з початкових даних були виключені випадки захворювань «дуже слабкою формою» COVID-19.