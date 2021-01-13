Закуплена Україною китайська вакцина ефективна лише на 50%. Фото: Укрінформ

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Ракурс

Вакцина від коронавірусу, яка була створена китайською компанією Sinovac Biotech, не така ефективна, як заявляв виробник.

Результати тестування препарату, в якому брали участь 12 тис. добровольців, показали ефективність вакцини лише на 50%. Минулого тижня бразильський інститут Butantan, який проводив дослідження оголосив про те, що ефективність вакцини досягає 78%. Такі результати були розкритиковані бразильськими вченими, тому інститут уточнив, що з початкових даних були виключені випадки захворювань «дуже слабкою формою» COVID-19. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Американське видання пише, що китайську вакцину хочуть купувати країни, у яких немає грошей для масштабної закупівлі вакцин західного виробництва, які демонструють значно більш високу ефективність. Зазначається, що Бразилія замовила 100 млн доз вакцини Sinovac. Переговори про закупівлі ведуть ще сім латиноамериканських країн.

Результати випробувань повинні були з’явитися до 15 грудня, але вони відкладалися на прохання Sinovac. Компанія хотіла їх порівняти із результатами досліджень в Індонезії та Туреччині.

Попередньо відомо, що результати з Туреччини показують ефективність COVID-вакцини на 91%. Індонезійські фахівці, які проводять попередні випробування, повідомляють про 63% ефективності препарату.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України при укладенні договору про постачання китайської вакцини проти COVID-19 компанії Sinovac заклало вимогу до її ефективності на рівні не менше 70%.