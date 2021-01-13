Відсоток необхідної ефективності вакцини Sinovac назвали в МОЗ. Фото: Ведомости

https://racurs.ua/ua/n148946-sumnivna-vakcyna-z-kytau-stalo-vidomo-yakyy-vidsotok-efektyvnosti-vlashtuie-moz.html

Ракурс

Міністерство охорони здоров’я України при укладенні договору про постачання китайської вакцини проти COVID-19 компанії Sinovac заклало вимогу до її ефективності на рівні не менше 70%.

Виробник із Китаю компенсує Україні все витрачені кошти на закупівлю цього препарату, якщо ефективність буде меншою. Для затвердження вакцини більшістю медичних регуляторів світу постановили, що її ефективність повинна становити вище 50%. Україна підняла цей поріг до 70%. Про це 13 січня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

Ефективність продукції на момент поставки має бути підтверджена на рівні не менше 70%. Відповідний аналіз повинен бути підтверджений від компанії-виробника. Якщо компанія не буде відповідати цим стандартам, то вона відшкодовує кошти в повному обсязі. Фінансово ми повністю захищені і у нас є банківська гарантія на ці речі, — наголосив очільник МОЗ.



Тим часом народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у власному Telegram-каналі повідомив, що за результатами дослідження, проведеного вченими з бразильського інституту «Бутантан», загальна ефективність китайської вакцини Sinovac становить 50,38%.

Нагадаємо, в МОЗ заявляли, що гроші за вакцину від COVID-19 виробництва фармацевтичної компанії Sinovac Biotech повернуть в разі провалу фінальної стадії клінічних випробувань.