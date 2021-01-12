Ефективність COVID-вакцини Sinovac поставили під сумнів, її планує купити й Україна — Reuters

https://racurs.ua/ua/n148903-efektyvnist-covid-vakcyny-sinovac-postavyly-pid-sumniv-yiyi-planuie-kupyty-y-ukrayina-reuters.html

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Ефективність COVID-вакцини Sinovac поставили під сумніву у Бразилії. Цей препарат планує купити й Україна, яка вже законтрактувала 2 млн доз.

Клінічні випробування третьої стадії в Бразилії показали, що вакцина від коронавірусу CoronaVac, розроблена китайською компанією Sinovac, має ефективність меншу за 60%, повідомляє Reuters, посилаючись на свої джерела серед науковців.

Водночас це не може стати перешкодою для вакцинування, оскільки мінімальний поріг ефективності (50%) подолано. Тому китайську вакцину можуть схвалити Всесвітня організація охорони здоров’я та бразильське Національне агентство з санітарного нагляду (Anvisa).

Біомедичний центр Бутантан в Сан-Паулу, який тестував вакцину Sinovac опублікує 12 січня загальні результати її ефективності.

Група «Лекхім» і компанія Sinovac Biotech, які є партнерами, досягли угоди в переговорах, що тривали протягом 10 місяців, про співпрацю в питанні дистрибуції і локалізації виробництва в Україні вакцини проти вірусу SARS-CoV-2 терміном на 5 років, — йдеться у офіційному повідомленні «Лекхіма».

30 грудня Україна підписала договір про постачання 2 млн доз Sinovac Biotech. Перша партія вакцини надійде впродовж 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї або регуляторами в одній з певних країн.

МОЗ України вибрало компанію «Лекхім» посередником при закупівлі вакцини від коронавірусу Sinovac. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, що це було вимогою китайської компанії-виробника.

У 2022 році «Лекхім» планує запустити виробництво вакцини Sinovac Biotech на своїх потужностях.

Виробник раніше повідомляв про 78% ефективності на третій фазі досліджень в Бразилії. Цю вакцину можна зберігати в стандартному холодильнику при температурі від -4 до +2 градусів, що спрощує і здешевлює її транспортування і зберігання.