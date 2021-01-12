Эффективность COVID-вакцины Sinovac поставили под сомнение, ее планирует купить и Украина — Reuters

https://racurs.ua/n148903-effektivnost-covid-vakciny-sinovac-postavili-pod-somnenie-ee-planiruet-kupit-i-ukraina-reuters.html

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Эффективность COVID-вакцины Sinovac поставили под сомнения в Бразилии. Этот препарат планирует купить и Украина, которая уже законтрактовала 2 млн доз.

Клинические испытания третьей стадии в Бразилии показали, что вакцина от коронавируса CoronaVac, разработана китайской компанией Sinovac, имеет эффективность меньше 60%, сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники среди ученых.

Но это не может стать препятствием для вакцинации, поскольку минимальный порог эффективности (50%) преодолен. Поэтому китайскую вакцину могут одобрить Всемирная организация здравоохранения и бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa).

Биомедицинский центр Бутантан в Сан-Паулу, который тестировал вакцину Sinovac опубликует 12 января общие результаты ее эффективности.

Группа «Лекхим» и компания Sinovac Biotech, которые являются партнерами, достигли соглашения в переговорах, продолжавшихся в течение 10 месяцев, о сотрудничестве в вопросе дистрибуции и локализации производства в Украине вакцины против вируса SARS-CoV-2 сроком на 5 лет, — говорится в официальном сообщении «Лекхима».

30 декабря Украина подписала договор о поставках 2 млн доз Sinovac Biotech. Первая партия вакцины поступит в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае или регуляторами в одной из определенных стран.

Минздрав Украины выбрал компанию «Лекхим» посредником при закупке вакцины от коронавируса Sinovac. Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что это было требованием китайской компании-производителя.

В 2022 году «Лекхим» планирует запустить производство вакцины Sinovac Biotech на своих мощностях.

Производитель ранее сообщал о 78% эффективности на третьей фазе исследований в Бразилии. Эту вакцину можно хранить в стандартном холодильнике при температуре от -4 до +2 градусов, что упрощает и удешевляет ее транспортировку и хранение.