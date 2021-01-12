Разработчик украинской COVID-вакцины привился американской Moderna, фото — Фейсбук М.Фаворова

https://racurs.ua/n148900-razrabotchik-ukrainskoy-covid-vakciny-privilsya-amerikanskoy-moderna.html

Ракурс

Разработчик украинской вакцины от коронавируса Михаил Фаворов привился в США американским препаратом Moderan.

Компания DiaPrep System Inc совместно с Институтом микробиологии и вирусологии Национальной академии наук занимается разработкой украинской вакцины от COVID-19.

Фаворов 11 января привился вакциной производителя Moderna. Его записала на прививку дочь, сообщил Фаворов в соцсетях.

Он рассказал, как организован процесс вакцинации в США. Фаворова привили в авто на большой парковке, которую оборудовали под три колонны машин. На пункте есть три остановки: для проверки данных, ответов на вопросы, подписания соглашения и, собственно, прививки.

Для вакцинации необходимо иметь копию о записи на электронной почте и водительские права. Регулируют поток авто солдаты. После прививки нужно посидеть в авто 15 минут, а следующий визит должен состояться через 28 дней. По словам Фаворова, за 30 минут через систему вакцинации прошло 100 человек.

DiaPrep System Inc — американская компания, которая принадлежит Фаворову, ранее работавшему в Центре контроля и профилактики болезней США и Международном институте вакцин при ООН.

Между тем в Европе началось распространение первых доз вакцины против коронавируса Moderna.

Первые дозы вакцины получили в Бельгии, Нидерландах, Франции и Германии. Вакцина Moderna производится в двух местах: в США и в городе Висп, Швейцария. В Европе вакцина будет сохраняться в одном центре, но его точное местонахождение не разглашается. Ожидается, что перевозить вакцину будут автомобильным транспортом.

Вакцина Moderna должна храниться при -20 градусах Цельсия, что является менее сложным, чем вакцина Pfizer/BioNTech, которая должна храниться при -80 градусах. Европа заказала у американского производителя 160 млн доз, которые будут распределены между 27 странами ЕС.