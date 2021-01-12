Накануне убийства бойца ВСУ оккупанты расстреляли камеры видеонаблюдения

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Оккупанты расстреляли камеры видеонаблюдения на позициях, где 11 января в результате снайперского огня погиб военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. Атака произошла накануне убийства защитника Украины.

Об этом во вторник, 12 января, сообщил благотворительный фонд «Вернись живым», который устанавливает камеры по всей линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил.

Перед Новым годом они подстрелили одну камеру. Двумя выстрелами вывели ее из строя. На днях еще одну, — цитируют бойцов 56-й отдельной мотопехотной бригады в фонде.

На текущий момент три камеры полностью уничтожены, еще четыре находятся в ремонте. Стоимость одного мобильного комплекса составляет 95 тыс. грн.

Подобная тактика не новая, и враг и в дальнейшем будет действовать именно так, оставляя наших бойцов «без глаз». Ближе к весне их активность будет только расти, — добавили в фонде.

Напомним, под поселком Пески Ясиноватского района Донецкой области в понедельник, 11 января, в результате обстрела российско-оккупационных войск погиб украинский военный.