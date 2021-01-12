Перед вбивством військового окупанти розстріляли камери відеоспостереження

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Окупанти розстріляли камери відеоспостереження на позиціях, де 11 січня внаслідок снайперського вогню загинув військовий 56-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України. Атака відбулася напередодні вбивства захисника України.

Про це у вівторок, 12 січня, повідомив благодійний фонд «Повернись живим», який встановлює камери по всій лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Перед Новим роком вони підстрелили одну камеру. Двома пострілами вивели її з ладу. На днях ще одну, — цитують бійців 56-ї окремої мотопіхотної бригади у фонді.

Наразі три камери повністю знищено, ще чотири перебувають у ремонті. Вартість одного мобільного комплексу складає 95 тис. грн.

Подібна тактика не нова, і ворог й надалі діятиме саме так, залишаючи наших бійців «без очей». Ближче до весни їхня активність лише зростатиме, — додали у фонді.

Нагадаємо, під селищем Піски Ясинуватського району на Донеччині у понеділок, 11 січня, внаслідок обстрілу російсько-окупаційних військ загинув український військовий.