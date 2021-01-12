Затори в Києві. Фото: Today

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Незначні затори на під’їзді до центру Києва утворилися 12 січня через декілька дорожньо-транспортних пригод. Зранку затори утворилися на Повітрофлотському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, проспекті Перемоги та вулиці Жилянській. Про це свідчать дані з сервісу Google Maps.

Рух автомобілів ускладнено на вулицях Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Рибальській, Олени Теліги та проспекті Степана Бандери. На лівобережжі машини стоять на Дарницькому шосе, а також незначні затори утворилися на проспекті Миколи Бажана.

Також автомобілі повільно рухаються на Південному мосту та мосту Метро. Не спостерігаються затори на Північному мосту, Дарницькому мосту та мосту Патона.

Тим часом Управління державної охорони повідомило, що 12 січня на окремих дорогах у Києві можливе тимчасове обмеження дорожнього руху через візит президента Молдови Майї Санду.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Києві через сильний снігопад утворилися значні затори. Для ліквідації наслідків стихії залучали велику кількість комунальників та спеціальної техніки.