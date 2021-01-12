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Ракурс
Пробки в Киеве. Фото: Today

Киев сковали пробки из-за ряда ДТП (КАРТА)

12 янв 2021, 10:28
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Незначительные пробки на подъезде к центру Киева образовались 12 января из-за нескольких дорожно-транспортных происшествий. Утром пробки образовались на Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, проспекте Победы и улице Жилянской. Об этом свидетельствуют данные из сервиса Google Maps.

Движение автомобилей затруднено на улицах Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, Елены Телиги и проспекте Степана Бандеры. На Левобережье машины стоят на Дарницком шоссе, а также незначительные пробки образовались на проспекте Николая Бажана.

Также автомобили медленно двигаются на Южном мосту и мосту Метро. Не наблюдаются пробки на Северном мосту, Дарницком мосту и мосту Патона.

Между тем Управление государственной охраны сообщило, что 12 января на отдельных дорогах в Киеве возможно временное ограничение дорожного движения из-за визита президента Молдовы Майи Санду.

Пробки в Киеве. Карта: Гугл Мапс


Пробки в Киеве. Карта: Гугл Мапс

Напомним, в конце декабря в Киеве из-за сильного снегопада образовались значительные пробки. Для ликвидации последствий стихии привлекали большое количество коммунальщиков и специальной техники.

Источник: Ракурс


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