Боєць ЗСУ загинув внаслідок обстрілів на Донеччині. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n148882-boiec-zsu-zagynuv-vnaslidok-obstriliv-na-donechchyni.html

Ракурс

Український військовослужбовець загинув на Донбасі внаслідок обстрілів ворога.

Проросійські терористи 11 січня близько 15.30 обстріляли позиції підрозділів української армії. Внаслідок агресії загинув військовослужбовець Збройних сил України. Про це повідомила прес-служба української делегації для участі у Тристоронній контактній групі у Telegram.

Зазначається, що українська сторона Спільного центру з контролю та координації задіяла координаційний механізм — ввела «режим тиші», висунула вимогу щодо припинення вогню, підготовила та направила ноту до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Українська делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну, — зазначили в ТКГ.

Прес-служба операції Об'єднаних сил на момент виходу новини про цей випадок не повідомляла.

Нагадаємо, що з початку 2020 року бойові втрати серед українських військових в результаті війни на Донбасі склали 49 осіб, з них чотири — за час запровадженого наприкінці липня перемир’я.

Водночас небойові втрати складали 70 осіб, з них 15 — за час дії оголошеного на Донбасі режиму «тиші».