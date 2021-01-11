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Ракурс
Статуя. Фото: прес-служба інституту

Унікальну статую часів Середньовіччя виявили в Мексиці — фото знахідки

11 січ 2021, 17:17
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Історичну знахідку виявили фермери, що працюють у цитрусовому гаю біля Мексиканської затоки. Під час роботи вони знайшли статую жінки заввишки 180 см.

Передбачається, що вона зображувала знатну дворянку, а не богиню. Про це повідомляє прес-служба Національного інституту антропології та історії Мексики.

Вчені з’ясували, що статуя була зроблена в честь жінки, яка правила в цьому регіоні в XV столітті. Зазначається, що знахідка виявилася єдиною у своєму роді й поки незрозуміло, як вона опинилася далеко від відомих археологічних пам’яток.

Статуя жінки. Фото: прес-служба інститутуАрхеологи заявляють, що ця статуя стала першим артефактом, виявленому в мексиканському регіоні Уастека. Зображена на скульптурі жінка має складну перуку з чимось, схожим на пір’я страуса. Місце, де була знайдена статуя, знаходиться ближче до доіспанських руїн Ель-Тахин, але попри це в ній можна помітити вплив ацтекської культури.

Наголосимо, що район, де була знайдена скульптура, раніше не був відомий як археологічний об'єкт, тому унікальна статуя могла потрапити туди з іншого місця.


Наразі вчені планують відшукати схожі скульптури й досліджувати їх, щоб остаточно зрозуміти, на честь кого була споруджена така масштабна статуя й до якого регіону і культурі вона належить.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мумії стародавніх єгиптян виявили археологи під час розкопок у гігантському некрополі Саккара, що розташований приблизно в 30 кілометрах на південь від Каїра. Дослідникам вдалося виявити 59 добре збережених саркофагів.

Джерело: Ракурс


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