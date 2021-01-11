Статуя. Фото: пресс-служба института

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Историческую находку обнаружили фермеры, работающие в цитрусовой роще возле Мексиканского залива. Во время работы они нашли статую женщины высотой 180 см.

Предполагается, что она изображала знатную дворянку, а не богиню. Об этом сообщает пресс-служба Национального института антропологии и истории Мексики.





Ученые выяснили, что статуя сделана в честь женщины, которая правила в этом регионе в XV веке. Отмечается, что находка оказалась единственной в своем роде и пока непонятно, как она оказалась вдалеке от известных археологических памятников.

Археологи заявляют, что эта статуя стала первым артефактом, обнаруженном в мексиканском регионе Уастека. Изображенная на скульптуре женщина имеет сложный парик с чем-то, похожим на перья статуса. Место, где была найдена статуя, находится ближе к доиспанским руинам Эль-Тахин, но несмотря на это в ней можно заметить влияние ацтекской культуры.

Отмечается, что район, где была найдена скульптура, ранее не был известен в качестве археологического объекта, поэтому уникальная статуя могла попасть туда из другого места.

На данный момент ученые планируют отыскать похожие скульптуры и исследовать их, чтобы окончательно понять, в честь кого была воздвигнута такая масштабная статуя и к какому региону и культуре она принадлежит.

Напомним, ранее мы сообщали, что мумии древних египтян обнаружили археологи во время раскопок в гигантском некрополе Саккара, который расположен примерно в 30 километрах к югу от Каира. Исследователям удалось обнаружить 59 хорошо сохранившихся саркофагов.