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Ракурс
Статуя. Фото: пресс-служба института

Уникальную статую времен Средневековья обнаружили в Мексике — фото находки

11 янв 2021, 17:17
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Историческую находку обнаружили фермеры, работающие в цитрусовой роще возле Мексиканского залива. Во время работы они нашли статую женщины высотой 180 см.

Предполагается, что она изображала знатную дворянку, а не богиню. Об этом сообщает пресс-служба Национального института антропологии и истории Мексики.

Статуя женщины. Фото: пресс-служба института

Ученые выяснили, что статуя сделана в честь женщины, которая правила в этом регионе в XV веке. Отмечается, что находка оказалась единственной в своем роде и пока непонятно, как она оказалась вдалеке от известных археологических памятников.

Археологи заявляют, что эта статуя стала первым артефактом, обнаруженном в мексиканском регионе Уастека. Изображенная на скульптуре женщина имеет сложный парик с чем-то, похожим на перья статуса. Место, где была найдена статуя, находится ближе к доиспанским руинам Эль-Тахин, но несмотря на это в ней можно заметить влияние ацтекской культуры.

Отмечается, что район, где была найдена скульптура, ранее не был известен в качестве археологического объекта, поэтому уникальная статуя могла попасть туда из другого места.


На данный момент ученые планируют отыскать похожие скульптуры и исследовать их, чтобы окончательно понять, в честь кого была воздвигнута такая масштабная статуя и к какому региону и культуре она принадлежит.

Напомним, ранее мы сообщали, что мумии древних египтян обнаружили археологи во время раскопок в гигантском некрополе Саккара, который расположен примерно в 30 километрах к югу от Каира. Исследователям удалось обнаружить 59 хорошо сохранившихся саркофагов.

Источник: Ракурс


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