Боец ВСУ погиб в результате обстрелов в Донецкой области

Боец ВСУ погиб в результате обстрелов в Донецкой областиhttps://racurs.ua/n148882-boec-vsu-pogib-v-rezultate-obstrelov-v-doneckoy-oblasti.htmlРакурс
Украинский военнослужащий погиб на Донбассе в результате обстрелов врага.
Пророссийские террористы 11 января около 15.30 обстреляли позиции подразделений украинской армии. В результате агрессии погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе в Telegram.
Отмечается, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации задействовала координационный механизм — ввела «режим тишины», выдвинула требование о прекращении огня, подготовила и направила ноту в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.
Украинская делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину, — отметили в ТКГ.
Пресс-служба операции Объединенных сил на момент выхода новости об этом случае не сообщала.
Напомним, что с начала 2020 года боевые потери среди украинских военных в результате войны на Донбассе составили 49 человек, из них четыре — за время введенного в конце июля перемирие.
В то же время небоевые потери составляли 70 человек, из них 15 — за время действия объявленного на Донбассе режима «тишины».