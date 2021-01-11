Боец ВСУ погиб в результате обстрелов в Донецкой области. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n148882-boec-vsu-pogib-v-rezultate-obstrelov-v-doneckoy-oblasti.html

Ракурс

Украинский военнослужащий погиб на Донбассе в результате обстрелов врага.

Пророссийские террористы 11 января около 15.30 обстреляли позиции подразделений украинской армии. В результате агрессии погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе в Telegram.

Отмечается, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации задействовала координационный механизм — ввела «режим тишины», выдвинула требование о прекращении огня, подготовила и направила ноту в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Украинская делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину, — отметили в ТКГ.

Пресс-служба операции Объединенных сил на момент выхода новости об этом случае не сообщала.

Напомним, что с начала 2020 года боевые потери среди украинских военных в результате войны на Донбассе составили 49 человек, из них четыре — за время введенного в конце июля перемирие.

В то же время небоевые потери составляли 70 человек, из них 15 — за время действия объявленного на Донбассе режима «тишины».