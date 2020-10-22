Украинская вакцина от COVID-19 — стали известны сроки и цена разработки, фото — Pixabay

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Ракурс

Украинскую вакцину от COVID-19 начнут производить и сертифицировать примерно через год.

Ученые создали проект белка, антитела к которому были у людей, переболевших коронавирусом, рассказал 22 октября на брифинге доктор медицинских наук Михаил Фаворов.

Исследователи сделали вывод, что разработанный белок является естественным антигеном, который в качестве вакцины сможет защитить любого человека. Особенность такой вакцины — ее естественное происхождение.

Белок был испытан на мышах и других животных, эффект был подтвержден иностранными лабораториями. Проводятся клинические исследования. Сама вакцина может быть создана через 9−12 месяцев, однако ученые говорят, что в таких процессах спешка неуместна.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что государство профинансирует процедуры, связанные с закупкой вакцины. На изготовление вакцины понадобится около 100−150 млн грн.

Напомним, разработчик украинской вакцины от COVID-19 назвал ориентировочные сроки завершения ее изготовления. Также «Ракурс» рассказывал, когда разработчики украинской вакцины от коронавируса планируют начать испытания на людях.