Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n145452-teplo-vozvraschaetsya-pogoda-v-ukraine-na-23-oktyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 23 октября будет облачной, но солнце все же будет выглядывать из-за облаков.

Температура воздуха несколько повысится — ночью ожидается от 5° до 11° тепла. Днем воздух прогреется до 15−22° выше нуля по Цельсию. Ветер обещают юго-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 23 октября ожидается малооблачная с прояснениями. Ночью воздух прогреется до 8−10° тепла, а днем — 16−18° выше нуля.

Погода в Харькове в последний рабочий день недели будет облачной. Температуру воздуха ночью прогнозируют 7−9° тепла, днем 16−18° выше нуля.

Погода в Одессе в ближайшие сутки тоже будет пасмурной. Температура воздуха ночью ожидается 9−11° тепла, а днем обещают 19−21° выше нуля.

Погода во Львове завтра будет солнечной и малооблачной. Столбики термометров ночью покажут 6−8° тепла, а днем 16−18° тепла.

Погода в Карпатах 23 октября ожидается облачная, но без осадков. Температурные показатели следующие — ночью 5−8° тепла, а днем — 16−18° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 23 октября прогнозируется сложная. Слабая геомагнитная буря ожидается в течение суток.

Напомним, погода в Украине 22 октября прогнозировалась без осадков. Синоптики прогнозировали на высокогорье Карпат порывы ветра 25−30 м/с.