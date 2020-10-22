СБУ блокировала продажу персональной базы данных избирателей, фото: СБУ

https://racurs.ua/n145451-dannye-izbirateley-prodaval-haker-v-dnepre-mestnye-vybory-foto.html

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Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Накануне выборов растет спрос на персональные данные избирателей, которые могут быть использованы для влияния на электоральные предпочтения. Продажа таких данных осуществляется, в частности, в скрытой сети «Даркнет», доступ к которой возможен с помощью специального программного обеспечения.

Один из таких случаев заблокировали в Днепре, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что правоохранители разоблачили хакера, продававшего на одном из специализированных хакерских форумов базу данных, которая по многим признакам совпадает с данными автоматизированной системы «Государственный реестр избирателей».

Компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности у хакера изъяли.

Решается вопрос о сообщение разоблаченному злоумышленнику подозрения по ст. 361−2 Уголовного кодекса (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом).

Продолжается досудебное расследование. В частности, устанавливается перечень лиц, которые приобрели у хакера персональные данные избирателей.

Напомним, недавно российские хакеры опубликовали данные о миллионах американских избирателей.