СБУ блокувала продаж персональної бази даних виборців, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n145451-dani-vyborciv-prodavav-haker-u-dnipri-miscevi-vybory-foto.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Напередодні виборів зростає попит на персональні дані виборців, які можуть бути використані для впливу на електоральні вподобання. Продаж таких даних здійснюється, зокрема, у прихованій мережі «Даркнет», доступ до котрої можливий за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Один з таких випадків заблокували в Дніпрі, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що правоохоронці викрили хакера, котрий на одному зі спеціалізованих хакерських форумів продавав базу даних, котра за багатьма ознаками співпадає з даними автоматизованої системи «Державний реєстр виборців».

Комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності у хакера вилучили.

Вирішується питання щодо повідомлення викритому зловмиснику підозру за ст. 361−2 Кримінальному кодексу (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом).

Триває досудове розслідування. Зокрема, установлюється перелік осіб, котрі придбали в хакера персональні дані виборців.

Нагадаємо, нещодавно російські хакери опублікували дані щодо мільйонів американських виборців.