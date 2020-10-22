Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Тест Роналду знову виявив коронавірус, він не зіграє з "Барселоною", фото — EPA

Тест Роналду знову виявив коронавірус, він не зіграє з «Барселоною»

22 жов 2020, 16:35
999

Коронавірус не йде з футболу. Португальський нападник італійського «Ювентуса» Кріштіану Роналду здав повторний тест на коронавірус з позитивним результатом і не зіграє в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти іспанської «Барселони.

Зустріч з «Барселоною» повинна пройти 28 жовтня в Турині, повідомляє португальська газета Correio da Manha.


Португалець здав перший тест на коронавірус з позитивним результатом 13 жовтня. Через це він пропустив гру збірної Португалії в Лізі націй проти команди Швеції, а також матч «Ювентуса» в першому турі Ліги чемпіонів проти київського «Динамо».

Роналду виступає за «Ювентус» з літа 2018 року. До цього він грав за іспанський «Реал», англійський «Манчестер Юнайтед» і португальський «Спортинг». Він — п’ятикратний володар приз «Золотий м’яч», п’ятикратний переможець Ліги чемпіонів, триразовий чемпіон Англії, дворазовий чемпіон Іспанії, чемпіон Італії. У 2016 році Роналду в складі національної команди став переможцем чемпіонату Європи.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів