Тест Роналду знову виявив коронавірус, він не зіграє з "Барселоною", фото — EPA

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Коронавірус не йде з футболу. Португальський нападник італійського «Ювентуса» Кріштіану Роналду здав повторний тест на коронавірус з позитивним результатом і не зіграє в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти іспанської «Барселони.

Зустріч з «Барселоною» повинна пройти 28 жовтня в Турині, повідомляє португальська газета Correio da Manha.

Португалець здав перший тест на коронавірус з позитивним результатом 13 жовтня. Через це він пропустив гру збірної Португалії в Лізі націй проти команди Швеції, а також матч «Ювентуса» в першому турі Ліги чемпіонів проти київського «Динамо».

Роналду виступає за «Ювентус» з літа 2018 року. До цього він грав за іспанський «Реал», англійський «Манчестер Юнайтед» і португальський «Спортинг». Він — п’ятикратний володар приз «Золотий м’яч», п’ятикратний переможець Ліги чемпіонів, триразовий чемпіон Англії, дворазовий чемпіон Іспанії, чемпіон Італії. У 2016 році Роналду в складі національної команди став переможцем чемпіонату Європи.