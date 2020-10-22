Тест Роналду снова обнаружил коронавирус, он не сыграет с «Барселоной»

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Ракурс

Коронавирус не уходит из футбола. Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду сдал повторный тест на коронавирус с положительным результатом.

Он не сыграет в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Барселоны». Поединок с «Барсой» должен состояться 28 октября в Турине, сообщает португальская газета Correio da Manha.

Португалец сдал первый тест на коронавирус с положительным результатом 13 октября. Из-за этого он пропустил игру сборной Португалии в Лиге наций против команды Швеции, а также матч «Ювентуса» в первом туре Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. До этого он играл за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг». Роналду — пятикратный обладатель приза «Золотой мяч», пятикратный победителем Лиги чемпионов, трехкратный чемпион Англии, двукратный чемпион Испании, чемпион Италии. В 2016 году Роналду в составе национальной команды стал победителем чемпионата Европы.