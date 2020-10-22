Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n145452-teplo-povertaietsya-pogoda-v-ukrayini-na-23-jovtnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 23 жовтня буде хмарною, але сонце все ж виглядатиме з-за хмар.

Температура повітря дещо підвищиться — вночі очікується від 5° до 11° тепла. Вдень повітря прогріється до 15−22° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють південно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 23 жовтня очікується малохмарна з проясненнями. Вночі повітря прогріється до 8−10° тепла, а вдень — 16−18° вище нуля.

Погода в Харкові в останній робочий день тижня буде хмарною. Температуру повітря вночі прогнозують 7−9° тепла, вдень 16−18° вище нуля.

Погода Одесі найближчої доби теж буде похмурою. Температура повітря вночі очікується 9−11° тепла, а вдень обіцяють 19−21° вище нуля.

Погода у Львові завтра буде сонячною та малохмарною. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−8° тепла, а вдень 16−18° тепла.

Погода в Карпатах 23 жовтня очікується хмарна, але без опадів. Температурні показники наступні — вночі 5−8° тепла, а вдень — 16−18° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 23 жовтня прогнозується складна. Слабка геомагнітна буря очікується впродовж доби.

Нагадаємо, погода в Україні 22 жовтня прогнозувалася без опадів. Синоптики прогнозували на високогір’ї Карпат пориви вітру 25−30 м/с.